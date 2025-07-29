Мобильный интернет временно ограничили в Свердловской области

На территории Свердловской области ввели временное ограничение и замедление мобильного интернета в связи с усилением мер безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщила антитеррористическая комиссия региона.

В ведомстве рекомендовали рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты товаров и услуг, не зависящих от интернета. Также горожанам посоветовали заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, пользоваться Wi-Fi или проводным интернетом.

Днем ранее пользователи в регионе сообщили о более чем 2600 сбоях в работе интернета и мобильной связи. Больше всего проблем зафиксировали в Екатеринбурге, Челябинске, Лесном, Заречном, Новоуральске и Нижнем Тагиле, они не могли зайти во многие сервисы со смартфонов.

Власти региона призвали население с пониманием относиться к ограничениям доступа к мобильному интернету.