Предоставление семьям с детьми до трех лет услуг бесплатных нянь до 100 часов в год должно войти в демографическую политику России. Об этом в комментарии 360.ru заявил автор инициативы по созданию федеральной программы и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он пояснил, что меру поддержки получат семьи, у которых нет бабушек, дедушек или других родственников, которые могут посидеть с ребенком, когда родители вынуждены отлучиться по делам.

«Первые годы жизни ребенка — это не только радость, но и огромная нагрузка. <…> Родителям иногда нужно всего несколько часов, чтобы прийти в себя или решить какие-то важные дела», — сказал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что позволить себе услуги няни может не каждая семья, поэтому он предложил создать федеральную программу по предоставлению услуг бесплатной няни на 100 часов в год родителям детей до трех, чтобы их немного разгрузить.

«Понятно, что такого количества нянь у нас нет. Но мы привлечем людей старшего поколения, для которого общение с детьми продлевает жизнь и улучшает настроение», — подытожил собеседник 360.ru.

С предложением о создании федеральной программы с услугами бесплатных нянь для родителей детей до трех лет Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он отметил, что семьи могут сами выбрать график работы няни в зависимости от потребностей.