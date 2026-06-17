В Госдуме нашли способ спасти родителей от выгорания
Депутат Чернышов предложил давать семьям 100 часов бесплатных услуг няни в год
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять 100 часов бесплатных услуг няни в течение года семьям с детьми до трех лет. Парламентарий отправил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило РИА «Новости».
Парламентарий считает, что семьи могут воспользоваться услугой через органы социальной защиты населения или портал государственных услуг.
Помощь можно предоставлять в зависимости от потребностей семьи — как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате продолжительного сопровождения.
Чернышов также уточнил, что к работе можно привлечь специалистов негосударственных и государственных организаций, прошедших необходимую подготовку.
Депутат подчеркнул, что реализация меры позволит снизить нагрузку на родителей, предотвратить эмоциональное выгорание и повысить качество жизни молодых семей.
Ранее депутаты предложили поддерживать материнство без отказа от карьеры.