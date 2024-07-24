Прием заявлений на отсрочку IT-специалистам от армии начали на госуслугах

IT-специалистам разрешили подавать заявления на отсрочку от срочной службы через сайт «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Прием заявок завершится 6 августа. Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа.

Для получения отсрочки россиянам призывного возраста с высшим профильным образованием нужно официально работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. Требования к стажу не распространяются на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Комиссия примет решение об отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов предложил давать отсрочку от армии тем, кто после вуза трудоустраивается на предприятия ОПК.