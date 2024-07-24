Прием заявлений на отсрочку IT-специалистам от армии начали на госуслугах

Минцифры: «Госуслуги» принимают заявления на отсрочку IT-специалистам от армии

Фото: РИА «Новости»

IT-специалистам разрешили подавать заявления на отсрочку от срочной службы через сайт «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Прием заявок завершится 6 августа. Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа.

Для получения отсрочки россиянам призывного возраста с высшим профильным образованием нужно официально работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. Требования к стажу не распространяются на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Комиссия примет решение об отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов предложил давать отсрочку от армии тем, кто после вуза трудоустраивается на предприятия ОПК.

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте