«При жизни попали в рай». Российские пенсионеры осваивают «серебряный туризм»

Российские пенсионеры захватывают курорты, превращаясь в главную аудиторию отелей. «Серебряный туризм» меняет правила: вместо качелей над пропастью и ночных рейвов — бесшовная логистика и безбарьерная среда. Как отрываются дедушки и бабушки — в материале 360.ru.

Туристический мир захватил отряд бодрых пенсионеров — путешественники старше 60 лет стали основной аудиторией отелей. Бабушки и дедушки стали современными и не хотят жить по старинке: на даче и перед телевизором.

Отели оценили возрастную аудиторию — пенсионеры-путешественники решили главную проблему туриндустрии — сезонные просадки. Старшее поколение предпочитает «тусить» на курортах в межсезонье, в октябре и марте.

На фоне наплыва «серебряных туристов» отели отказываются от экстремального отдыха и организуют условия для пенсионеров: лифты, поручни, ровные дорожки к морю и трансфер без приключений.

«Я всем говорю в России, девчонки, мы с дедушкой попали в рай. При жизни мы попали в рай», — поделилась туристка «за 60».

Как отели привечают «серебряных туристов» и как отрываются российские пенсионеры — в видеоматериале 360.ru.