Президента «Что? Где? Когда?» внесли в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли президента региональной общественной организации «Что? Где? Когда?», гендиректора телекомпании «Игра-ТВ» Наталию Стеценко. Украинские активисты обвинили ее в покушении на суверенитет. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Администраторы «Миротворца» опубликовали личные данные Стеценко, включая номер загранпаспорта. Украинцы обвинили ее в покушении на суверенитет Украины, причастности к пропаганде и манипулировании общественным сознанием.

Поводом для внесения в черный список стали показания бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*. Он утверждал, что Стеценко просила не комментировать ситуацию в Донбассе.

Ранее в базу «Миротворца» попал блогер и ресторатор Николай Василенко. Он стал мемом в соцсетях из-за спокойствия и улыбки.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в Росси, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.