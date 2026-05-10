«Улыбчивого блогера» Николая Василенко внесли в базу «Миротворца»

Российский блогер и ресторатор Николай Василенко, которого прозвали «человеком-валерьянкой», оказался в списке украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщил ТАСС .

Личные данные уроженца Винницы появились на сайте 10 мая. На Украине его обвинили в публичной поддержке России, финансировании и снабжении российских войск, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Все это — из-за покупки автомобиля для военных. Василенко стал фигурантом ресурса, который Киев и ряд международных организаций признают экстремистским. Многие попавшие туда россияне позже сталкивались с травлей и угрозами.

Ранее Василенко получил штраф за проезд на автомобиле по городской набережной, где движение транспорта ограничено. Он оплатил его, публично извинился и сделал подарок военным специальной военной операции в виде машины.