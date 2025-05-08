Сегодня 18:13 Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву Фото: РИА «Новости»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило
РИА «Новости».
В Москве главы государств также проведут несколько двусторонних встреч.
Ранее в столицу России прибыли президент Абхазии Бадра Гунба и глава Республики Сербской Милорад Додик.
Также в четверг в Москву прилетели белорусский лидер
Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметил RT.
Вечером, 7 мая, в Москву прибыл борт
председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня китайский лидер провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном и узком составах.
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