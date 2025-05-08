Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Москве главы государств также проведут несколько двусторонних встреч.

Ранее в столицу России прибыли президент Абхазии Бадра Гунба и глава Республики Сербской Милорад Додик.

Также в четверг в Москву прилетели белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметил RT.

Вечером, 7 мая, в Москву прибыл борт председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня китайский лидер провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном и узком составах.