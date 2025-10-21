Превращает жизнь в ад. Продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов разозлил соседей

В деревне Милорадово в Московской области уже несколько лет длится конфликт между продюсером фильма «Вий 3D» Русланом Устиновым и другими местными жителями. Кинематографист целыми днями слушает песни с нецензурными текстами на полной громкости и заливает чужие участки водой, рассказал 360.ru пострадавший сосед.

По словам мужчины, с Устиновым неоднократно пытались договориться по-хорошему, однако на просьбы делать музыку потише он ни разу не отреагировал. Попытки достучаться до него с привлечением полиции также не увенчались успехом: продюсер просто не открывал правоохранителям двери.

Сосед рассказал, что во время одного из конфликтов Устинов стал бросаться в него камнями, а в другой раз прострелил руку из ружья, после чего отделался 40 часами исправительных работ.

«Даже в день, когда в Москве хоронили погибших при теракте в „Крокусе“, он врубил песню Сергея Шнурова „Москва сгорела“. Я пенсионер и всегда нахожусь дома, а этот человек превращает нашу жизнь в ад», — пожаловался собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что, по его мнению, Устинов мечтает выжить его из поселка и заполучить участок.

