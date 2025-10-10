Угрожает и устраивает провокации. Жителей Ленобласти затерроризировал неадекватный сосед

В городе Коммунар в Ленинградской области мужчина терроризирует соседей по ЖК «Ново-Антропшино». Об этом 360.ru рассказал один из местных жителей.

По его словам, неадекватный россиянин неоднократно совершал хулиганские действия, например, снимал стеклопакеты в подъезде и двери с петель.

Кроме того, он стал собирать личные данные недовольных и присылать им угрозы с фейковых аккаунтов, а также устраивать провокации под общедомовыми камерами.

«Он знает, где расположены эти камеры, и специально под ними пытается выводить людей. Всем угрожает статьями, и это длится не один месяц. У него не все в порядке с головой», — сказал собеседник 360.ru.

Житель ЖК «Ново-Антропшино» добавил, что полиция в курсе происходящего, однако повлиять на ситуацию правоохранители не смогли в связи с отсутствием состава преступления. Неадекватного мужчину увозили в отделение, но вскоре он продолжил донимать соседей.

Помимо сообщений в адрес обычных граждан, он рассылает послания с фейками о деятельности ВС России, а несогласных обзывает вэсэушниками и предателями.

