«Претензий нет». Пассажирку с коляской из автобуса в Красково возмутила возникшая шумиха
Пассажирка с коляской в Краскове Татьяна: не имею претензий к водителю автобуса
Водитель автобуса в Краскове отказался везти вставшую у прохода мать с коляской. Появилась информация, что женщину якобы вообще отказывались пускать в транспорт. Как рассказала 360.ru сама пассажирка Татьяна, оказавшаяся в центре громкого скандала, у нее нет претензий к водителю.
Знаменитость поневоле
Громкие разборки по поводу «не пускали с коляской в автобус» устроила вообще другая пассажирка, ставшая свидетельницей ситуации.
«Я вообще не понимаю, зачем девушка придала этому такое значение. Мне кажется, она какая-то истеричная, и все… Я сегодня проснулась звездой, не планировала так делать», — пошутила Татьяна.
Собеседница 360.ru отметила, что водитель на самом деле хотел ее высадить, но они быстро пришли к компромиссу.
«Наверное, надо было просто ему как-то изъясняться по-другому. У меня претензий нет», — сказала Татьяна.
Женщина пояснила, что когда зашла в автобус, в салоне уже стояли две коляски. Она встала у дверей. Водитель сказал Татьяне, что так не поедет: женщине надо либо выйти, либо отойти от прохода — встать на накопительной площадке.
Я попросила другую женщину подвинуть свою коляску. Она подвинула. Я встала, спросила: «Так нормально?», и мы поехали. <…> Для чего такую шумиху делать? Он просто сказал: «Либо складывайте коляску, либо выходите, я так не поеду».
Татьяна
Клиент не всегда прав
По словам Татьяны, никакой глобальной проблемы не было. Она добавила, что иногда в салоне бывают инвалидные коляски или много детских. Тогда разместиться сложнее.
«Наверное, надо чаще пускать транспорт такой», — предположила она.
В пресс-службе «Мострансавто» ответили, что просьба водителя соответствовала правилам техники безопасности. Он предпринимал меры для безопасной поездки всех пассажиров в салоне автобуса.
Ранее компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных. Маленьких животных можно перевозить на руках, а больших — только в специальных сумках, клетках или контейнерах. Последнее не распространяется на животных пассажиров с ограниченными возможностями.