Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных

Пассажиры с ограниченными возможностями, путешествующие с собаками-поводырями, могут бесплатно провозить животных. Для этого на питомце должен быть надет намордник, поводок и специальный опознавательный знак.

Помимо этого, пассажиры могут бесплатно перевозить небольших домашних животных, таких как карликовые собаки, если они находятся на руках. Других животных необходимо транспортировать в специальных сумках, клетках или контейнерах.

Средних и крупных собак нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд таких животных оплачивается отдельно согласно действующему тарифу: 54 рубля в городских автобусах и пригородных маршрутах до 25 километров, 108 рублей на расстояние от 25 до 50 километров, и 162 рубля — для поездок на более длинные дистанции.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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