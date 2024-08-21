Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных

Фото: Пресс-служба Мострансавто

Компания «Мострансавто» и Минтранс Подмосковья напоминают пассажирам правила перевозки домашних животных в автобусах.

Пассажиры с ограниченными возможностями, путешествующие с собаками-поводырями, могут бесплатно провозить животных. Для этого на питомце должен быть надет намордник, поводок и специальный опознавательный знак.

Помимо этого, пассажиры могут бесплатно перевозить небольших домашних животных, таких как карликовые собаки, если они находятся на руках. Других животных необходимо транспортировать в специальных сумках, клетках или контейнерах.

Средних и крупных собак нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд таких животных оплачивается отдельно согласно действующему тарифу: 54 рубля в городских автобусах и пригородных маршрутах до 25 километров, 108 рублей на расстояние от 25 до 50 километров, и 162 рубля — для поездок на более длинные дистанции.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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