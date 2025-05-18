Представителя России на «Интервидении» объявят в понедельник

Представителя от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» объявят в понедельник, 19 мая, в спецвыпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщили в рекламном ролике телеканала.

«Главная интрига последних месяцев, кто же будет представлять на „Интервидении — 2025“ нашу страну, будет раскрыта в нашем эфире. Эксклюзив в „Пусть говорят“», — сообщил ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов.

Спецвыпуск выйдет в эфир в 19:50. Конкурс пройдет 20 сентября на московской «Live Арене». Организаторы ведут переговоры с телевещательными компаниями по всему миру.

В музыкальном состязании примут участие представители около 25 стран, идут переговоры с артистами из США и Европы. Организаторы предположили, что к конкурсу могут присоединиться и другие страны, которые сейчас считаются недружественными.