В «Интервидении» смогут поучаствовать артисты из Европы и США

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие около 25 стран. Сейчас ведутся переговоры с артистами из США и Европы. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Порядка 25 стран примут участие, потому что больше очень трудно разместить в финальном концерте. <...> Насколько мне известно, ведутся переговоры с возможными исполнителями из США и европейских стран. Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать», — сообщил он.

Он также не исключил, что к конкурсу могут присоединиться и другие страны, которые сейчас считаются недружественными.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на площадке «Live Арена». Организаторы ведут переговоры с телевещательными компаниями по всему миру.