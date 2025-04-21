Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на площадке «Live Арена»

Площадкой международного музыкального конкурса «Интервидение» станет московская «Live Арена». Об этом ТАСС сообщил глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Да, конкурс пройдет на „Live Арене“», — сказал он.

Алимов добавил, что в музыкальном состязании примут участие представители не менее 20 стран. Также организаторы ведут переговоры с телевещательными компаниями по всему миру.

Ранее певец Филипп Киркоров предсказал «Интервидению» повторение успеха открытия Олимпиады в Сочи. Исполнитель хита «Зайка моя» уверен, что конкурс затмит по своей значимости и масштабу «Евровидение», которое в этом году пройдет в Швейцарии.

Артистка Юлия Чичерина предложила представить Россию на открытии конкурса песней, посвященной бойцам СВО.