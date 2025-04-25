Представители прокуратуры в центре Москвы почтили память героев ВОВ

В Александровском саду в центре Москвы прошла церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Мероприятие прошло в честь исторической встречи на Эльбе, когда вокруг Берлина сомкнулось кольцо и победа над нацистской Германией стала неизбежной. Генпрокурор России Игорь Краснов возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
Память погибших в Великой Отечественной войне героев почтили также представители Главной военной прокуратуры, прокуроры Москвы и Московской области.
В 2025 году исполнится 80 лет со дня Великой Победы. В Ленинском округе в рамках патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений» школьники развернут самую большую в Подмосковье георгиевскую ленточку длиной 500 метров и шириной три метра.
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