RT опубликовал анимированное фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

RT представил видеоролик, созданный на основе архивных снимков исторической встречи советских и американских войск на берегу реки Эльба в апреле 1945 года. Кадры оживили современными технологиями.
Главными персонажами сюжета стали советские военные — лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько, а также американские офицеры — лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски. Они поздравляли друг друга рукопожатием.
Благодаря восстановлению фотографий зрителю удастся почувствовать особую атмосферу дружественности и радости, царившие в тот момент, символизирующие близкую победу над нацистской Германией и завершение Великой Отечественной войны.
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