Самую большую в Подмосковье георгиевскую ленту развернут в Ленинском округе

Рекорд Московской области по развертыванию георгиевской ленты намерены побить ученики образовательного центра «Лидер», их родители и педагоги. Мероприятие по эгидой проекта «Успех V единстве поколений» станет завершением патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений».

Директор образовательного центра «Лидер» Антон Лагутин рассказал, что длина ленты составит 500 метров, а ширина — три метра. «Такую длинную георгиевскую ленту еще не разворачивали в Московской области», — отметил он.

Мероприятие, посвященное 80-летию Победы, состоится 5 мая напротив школы на аллее в жилом комплексе «Восточное Бутово». В нем будут участвовать более тысячи учеников общеобразовательного центра «Лидер». Рекорд зафиксируют и занесут в специальный реестр.

На сегодняшний день пошив ленты находится на завершающей стадии, а к 30 апреля она будет полностью готова.