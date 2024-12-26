Предновогодние поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко выросли

Краснодарская таможня: из Абхазии в Россию привезли 30 тысяч тонн мандаринов

С начала «мандаринового» сезона, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 30 тысяч тонн этого фрукта. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова.

«В Россию из Абхазии в октябре–декабре импортировано порядка 30 тысяч тонн мандаринов, что на пять тысяч тонн больше, чем за весь прошлый сезон», — сказала Жупанова.

По ее словам, в преддверии новогодних праздников объемы поставок мандаринов значительно увеличиваются. Ежедневно из Абхазии прибывает до тысячи тонн мандаринов, и таможенный контроль проходят более 200 грузовых автомобилей с сельскохозяйственной продукцией.

Помимо мандаринов, из Абхазии поставляют в Россию апельсины. С начала сезона объем поставок составил 130 тонн. Также завезли лимоны — 270 тонн и фейхоа — 800 тонн.

Ранее россиян предостерегли от чрезмерного употребления мандаринов. Диетолог Рушания Ялалова напомнила, что мандарины — сильные раздражители.

Также не стоит употреблять этот фрукт в пищу людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, цитрусы могут усугубить заболевание. Доктор медицинских наук Алексей Березников считает, что в день можно съесть четыре-пять мандаринов.