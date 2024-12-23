Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов

Диетолог Ялалова: людям с проблемами ЖКТ стоит отказаться от мандаринов

Некоторым людям стоит отказаться от употребления мандаринов. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова.

Эксперт обозначила три категории людей, которым стоит исключить мандарины из своего рациона. Прежде всего, это люди, склонные к аллергии: мандарины являются сильным раздражителем.

Также не стоит употреблять этот фрукт в пищу людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, цитрусы могут усугубить заболевание. Употреблять мандарины с осторожностью Ялалова посоветовала и беременным.

«Не стоит есть мандарины натощак. Предпочтительнее употреблять их днем или вечером — так фрукты лучше усвоятся», — подчеркнула диетолог.

В день можно съедать четыре-пять мандаринов, заявил доктор медицинских наук Алексей Березников. Злоупотребление этим цитрусом может спровоцировать аллергию и вздутие живота.