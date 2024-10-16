Предложивший ввести налог на бездетность ученый пожаловался на угрозы

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что ему начали угрожать после предложения взимать 40 тысяч рублей в месяц за бездетность. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Спас» .

«То, что каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз и ругательств в мой адрес, это, конечно, немножко напрягает», — признался ученый.

В то же время его предложение осудили в Госдуме. Например, Виталий Милонов обвинил Зубца в попытке создать рекламу Московскому финансово-экономическому институту, который возглавляет последний. Депутат назвал предложение ввести такой налог полным абсурдом и несусветной чушью.

В свою очередь, Яна Лантратова предложила бороться с причинами проблемы, а не следствиями. Она добавила, что новый налог лишь усугубит ситуацию, потому что вызовет справедливое возмущение в обществе.