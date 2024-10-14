Депутат Лантратова негативно оценила идею введения налога на бездетность

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова прокомментировала идею введения налога на бездетность в разговоре с RT , подчеркнув, что не все практики Советского Союза следует повторять.

По ее мнению, часто вспоминаются успешные примеры из СССР, такие как система образования, считавшаяся одной из лучших в мире, а также мощная промышленность, благодаря которой страна заняла ведущие позиции в мировой экономике. Она отметила и другие достижения того времени.

В то же время Лантратова указала на то, что не все аспекты советской модели стоит бездумно применять в современности. В сфере демографии, по ее мнению, следует искать альтернативные решения, направленные на устранение причин проблем, а не их последствий.

Введение нового налога, по ее мнению, не решит проблему, а лишь вызовет негативную реакцию общества, которое могло бы оправданно возмутиться таким предложением. Также парламентарий подняла вопрос о том, что делать с людьми, которые хотят, но не могут иметь детей, несмотря на лечение и усилия.