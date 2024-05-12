Реестр неплательщиков алиментов заработает в 2025 году: подробности | 360°

Общество 12 мая 2024, 00:26 Папа, заплати! Как будет работать реестр неплательщиков алиментов Психолог Агеев: реестр не мотивирует алиментщиков платить долги Freepik

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Реестр злостных неплательщиков алиментов запустят в России. В открытом доступе появятся сведения о должниках, против которых завели административные или уголовные дела, или же объявили в розыск за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Это только первая мера для борьбы с должниками, которая ни к чему их не обязывает. Но в дальнейшем власти намерены ввести дополнительные ограничения для фигурантов списка.

Доска позора

Законопроект о создании реестра алиментщиков Госдума приняла на этой неделе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что инициатива направлена на защиту прав и интересов детей.

«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — заявил депутат.

Володин добавил, что о своем включении в черный список алиментщик узнает через СМС или электронную почту. Для выхода из реестра достаточно будет просто погасить долг.

Отвечать за работу платформы станет Федеральная служба судебных приставов. Всю необходимую информацию ведомство получит через единую систему Фонда пенсионного и социального страхования.

Кроме личных данных неплательщиков, в реестре появятся сведения об исполнительном производстве, а также решения суда по привлечению должника к ответственности. Эта информация опубликуется в реестре через пять дней, после поступления к приставам.

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Впервые о создании законопроекта неплательщиков алиментов заговорили еще в 2021 году. Подготовку документа доверили Минюсту.

Глава ведомства Константин Чуйченко в октябре 2023 года подчеркивал, что если бы реестр уже действовал, то там оказались бы более 140 тысяч россиян, которые уклоняются от обязательных выплат. Министр добавил, что кроме публичного позора, этим фигурантам пока ничего не грозит.

«Мы считаем, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы вводить дополнительные ограничения для этих лиц, чтобы стимулировать и заставлять их выполнять свои гражданские обязанности», — заявил Чуйченко.

Он добавил, что по судебным производствам по итогам 2023 года сумма взысканных алиментов достигнет 47 миллиардов рублей.

Долгая подготовка и даже принятие закона еще не означает, что данные должников появятся в публичном доступе в ближайшее время. Закон вступит в силу через 360 дней, то есть в мае 2025 года.

Острая проблема

Многие мужчины находят множество причин, чтобы не выплачивать деньги на своих детей, объясняя это низкими зарплатами или тем, что часть средств бывшая супруга потратит на себя. Но страдает в этом случае прежде всего ребенок. Об этом в комментарии 360.ru заявил общественный деятель Владимир Михайлов.

«Ребенок не виноват в том, что родители больше вместе не живут. Если бы семья сохранилась, то эти же средства, которые сейчас взимаются в виде алиментов, все равно бы пошли на него», — объяснил он.

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Михайлов добавил, что выступает за то, что помогать детям надо в любом случае, в какой бы форме не произошел развод. По его мнению, реестр частично поможет решить вопрос с должниками, которые все равно имеют средства, чтобы жить и поэтому вполне могут передавать часть зарплаты на ребенка. Но эта мера коснется только тех, кто работает официально. Как быть с теми, кто получает деньги в конверте, — закон не объясняет.

Мотивационная альтернатива

Реестр должников представляет собой стимуляцию платить по счетам, а нужна мотивация, то есть нужно сделать так, чтобы человек сам захотел решить проблемы в своей жизни, найти деньги и выплатить деньги. Таким мнением с 360.ru поделился психолог и специалист по семейным отношениям Михаил Агеев. Он пояснил, что мотивацией может выступит сохранение связей между бывшими партнерами.

Нужно уделять внимание, восстанавливать и улучшать институт семьи, потому что когда люди разводятся или расходятся, они должны оставаться хорошими друзьями. Только тогда у человека появляется настоящая ответственность. Михаил Агеев Психолог и специалист по семейным отношениям

Психолог добавил, что при хороших отношениях мужчина сохранит в себе ответственность за судьбу своего ребенка. В этом случае он может найти дополнительную работу, чтобы его обеспечить.

«Это единственный правильный ключ, чтобы человек погасил свои долги. Необходимо выстраивать институт отношений, давать людям больше информации и культивировать идею, чтобы после прерывания отношений сохранялось взаимное уважение», — подчеркнул Агеев.

Он подытожил, что в таких условиях никого не придется заставлять платить деньги насильно, а человек сам захочет погасить накопленные долги.