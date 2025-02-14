Депутат Виталий Милонов предложил ввести полицию нравов из-за ажиотажа вокруг Дня святого Валентина. По его словам, такая структура поможет навсегда разобраться с проституцией и избавит общество от пошлости и вульгарности. О том, как должна работать система, он рассказал 360.ru.

Депутат отметил, что День святого Валентина еще больше развращает общество, неся пошлую парадигму.

«Праздник пошлых трусов. Мерзких, липких от пошлости открыточек, сердечек надувных. Это самоизобличение людей с абсолютным дурновкусием. Я бы им даже собак не давал воспитывать. <…> Этот праздник превратился в звенящую пошлость, просто плевок в сторону русской культуры», — сказал Милонов.

По его словам, полиция нравов могла бы бороться с «этой гадостью». В ее состав войдут идеологически проверенные люди, которые будут неподкупными борцами. При этом речь идет не об активистах.

«Полиция нравов должна быть именно в структуре МВД. Почему? Потому что любая полиция имеет функции применения силы. Активистам применение силы доверять ни в коем случае нельзя, иначе получится черт знает что», — объяснил депутат.

Кроме того, если у нравственных полицейских будут полномочия, то люди охотнее будут реагировать на их замечания, подчеркнул Милонов.