ФСПП дала совет россиянам на День святого Валентина

Россиянам по случаю Дня святого Валентина необходимо проверить возлюбленных на наличие долгов через банк данных исполнительных производств. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

В Telegram-канале ведомства опубликовали видеоролик, в котором девушка начала встречаться с парнем, а потом узнала о его долгах по алиментам и порвала отношения.

Сенатор Наталья Косихина заявляла, что от празднования Дня святого Валентина в России лучше отказаться, поскольку психика и самооценка страдают у людей, не получивших долгожданную «валентинку».

Ранее стало известно, что судебным приставам в России разрешили использовать огнестрельное оружие и применять физическую силу. Сотрудники ФСПП также могут использовать наручники, электрошоковые устройства и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.