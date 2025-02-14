ФСПП дала совет россиянам на День святого Валентина
ФСПП посоветовала на День святого Валентина проверить возлюбленных на долги
Россиянам по случаю Дня святого Валентина необходимо проверить возлюбленных на наличие долгов через банк данных исполнительных производств. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.
В Telegram-канале ведомства опубликовали видеоролик, в котором девушка начала встречаться с парнем, а потом узнала о его долгах по алиментам и порвала отношения.
Сенатор Наталья Косихина заявляла, что от празднования Дня святого Валентина в России лучше отказаться, поскольку психика и самооценка страдают у людей, не получивших долгожданную «валентинку».
Ранее стало известно, что судебным приставам в России разрешили использовать огнестрельное оружие и применять физическую силу. Сотрудники ФСПП также могут использовать наручники, электрошоковые устройства и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.