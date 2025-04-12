Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Текст обращения главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что праздник объединяет все поколения россиян.

«Конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — подчеркнул Путин.

Он напомнил о легендарном старте Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года — этот полет навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX века и триумфом Отечества. Россияне искренне гордятся прославленной плеядой выдающихся ученых, космонавтов, конструкторов, инженеров, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ», — добавил Путин.

Он пожелал представителям ракетно-космической отрасли осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

Первым с Днем космонавтики россиян поздравил экипаж Международной космической станции. Роскосмос показал видеообращение Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова с орбиты.