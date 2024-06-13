«Праздник недешевый». Во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году

Аналитик Анфиногенов: выпускной обойдется семье больше чем в 15 тысяч рублей

По результатам исследования «Авито Услуги», собрать ребенка на выпускной в школе в 2024 году обойдется родителям в сумму от 12 тысяч до 15 тысяч рублей. Однако независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко опроверг эти данные. Он уверен, что это только нижний порог возможных трат.

«Платье/костюм — тысяч пять, обувь — минимум две, сорочка/прическа… итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешевый», — заметил Анфиногенов.

Он назвал выпускной вечер «масштабным косплеем», когда родители «пытаются нарядить во взрослые одежды» вчерашних детей.

«Костюмы, индивидуальный пошив, визажисты и парикмахеры — целое действо, которое серьезно ударяет по семейному бюджету. Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как первый бал Наташи Ростовой, с трехэтажной прической и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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