Балетная пачка, кеды и футболка. Лучшие образы на выпускной бал — 2024

Стилист Лисица рассказала о главных трендах на выпускной бал — 2024

Фото: Телеканал «360»

Совсем скоро старшеклассники сдадут все экзамены и выдохнут. Красивым завершением одного из важных этапов их жизни станет долгожданный выпускной бал. Как стильно одеть тинейджера, не потерпев сокрушительный удар по карману, — в материале 360.ru.

Топ-5 образов на выпускной для девушки в 2024 году

С образами читателям 360.ru помогла имиджмейкер и fashion-трендвочер Анна Лисица.

Кружевное платье и спортивная обувь

«Девушкам можно обыгрывать какую-то романтическую историю. Сейчас это можно сделать более креативно и добавить к образу спортивные вещи, например сочетать кружевное платье и неоновые кроссовки. В больших городах, где выпускники отмечают выпускной на единой площадке, это очень удобно», — рассказала Лисица.

Zach Dodds/1065
Фото: Zach Dodds/1065/Global Look Press

Балетная пачка

«Если говорить о каких-то интересных трендах для девушек, то в этом сезоне много обыгрывается тема балета: в обуви, пышных платьях и юбках, в корсетах», — отметила имиджмейкер.

К примеру, выпускница может выбрать кружевную юбку или пачку, современные балетки с шелковыми шнурками вокруг щиколотки или просто кроссовки, корсет, а сверху — худи. Или можно купить красивое платье с корсетом в балетном стиле и нарядные туфли-лодочки.

Andrey Arkusha
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Платье макси и мини

Если хочется все же блеснуть, предпочтение следует отдать классическому платью. Однако пышные юбки ушли в прошлое.

В 2024 году действует принцип «чем проще, тем лучше». Ставку рекомендуют делать на элегантные и минималистичные платья макси без лишнего декора в нейтральной палитре, лучше пастельной.

Кроме того, никто не отменял классику — маленькое черное платье!

Фото: Global Look Press

Мисс Блестяшка

Девушкам, которые устали от минимализма, и всем тем, кому хочется быть яркими, советуют выбирать платья с пайетками, оттенка металлик или из блестящей ткани. Можно смело брать не только золотой и серебряный блеск, но и другие цвета. Вау-эффект будет обеспечен.

Andrey Arkusha
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Барби-девочка

В этом сезоне особенно актуально будут выглядеть платья в стиле babydoll. Но не следует путать его с детскими нарядами.

Эти образы для взрослых имеют много рюш, легкие и воздушные юбки, кружева, тонкие бретели, банты, юбки-баллоны. Цвет — обычно розовый, белый или другой, но пастельный. Главное правило — длина юбки строго выше колена.

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Топ-5 образов на выпускной для парня в 2024 году

Классика и спорт

Юноше, как и девушке, можно сочетать классический костюм с кроссовками вместо туфель. Это удобно, стильно и нескучно.

Фото: Unsplash

Акцентная футболка с ярким принтом

Классический костюм можно дополнить не только белой или другого цвета однотонной рубашкой.

«Футболка с принтом с интересным слоганом или посылом. Принты остаются в трендах несколько последних лет. Какие-то ироничные, несущие в себе идею. Будет выглядеть современно и динамично», — рассказала стилист.

Корейский мальчик

Корейская культура глубоко проникла в различные сферы, в том числе в музыку, фильмы. Мода не стала исключением. По этой причине в 2024 году будет стильно прикинуться выпускником из Южной Кореи.

В этой стране юноши носят униформу своей школы. Обычно это синий верх и темные брюки с белой рубашкой.

FashionPPS/Keystone Press Agency
Фото: FashionPPS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Образ с шортами

Пора выпускных балов приходится на обычно жаркий июнь. Поэтому облегчить праздничный образ парня можно шортами. Дополнить лук следует белой футболкой или верхом с принтом, рубашкой, жилетом.

Совсем просто не дадут выглядеть аксессуары: например, часы, цепочка на шею, яркие кроссовки, солнцезащитные очки.

Яркий штрих

Вместо однотонного верха можно выбрать яркую рубашку с необычным принтом. К примеру, с гавайскими орнаментами, огурцами, пальмовыми ветвями, причудливыми мишками или геометрическими фигурами.

Если на такое пока сложно решиться, то классический костюм можно дополнить галстуком с сумасшедшим принтом.

Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Образ с джинсами

Беспроигрышный вариант для стильных — джинсы и пиджак. Они могут быть одного цвета и тона, а могут быть контрастными.

К джинсе лучше всего подойдет однобортный пиджак из матовой или льняной ткани и накладными карманами. Его можно будет снять во время танцев, а на торжественной части быть во всей красе.

Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency
Фото: Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обувь для выпускного

«Обуви на каблуках я бы предпочла либо балетки, либо удобные кроссовки — городские, красивые. Можно даже просто заменить шнурки на время выпускного на атласные ленты, цветные шнурки или ленты из страз. Получится очень нарядно», — заверила Лисица.

Юношам можно выбрать классические туфли из замши, коши или искусственных материалов, кеды, кроссовки. Их стиль будет зависеть от образа. Главное — удобство.

Soeren Stache/dpa
Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Аксессуары

Мальчикам можно позаботиться о запонках для костюма, бабочке, галстуке, платке в боковой карман, ремне, шейном платке, украшениях: цепочках, часах, перстнях.

Девочкам следует подготовить заранее заколки для прически, набор для макияжа, украшения на руки и шею, сумочку или маленький клатч.

IMAGO/Norbert Scanella
Фото: IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

Сколько стоит одеть выпускника в 2024 году

За последние несколько лет средняя сумма, на которую можно подготовить выпускника к балу, выросла в несколько раз. Составление праздничного образа, а также сопутствующие подготовительные мероприятия сильно ударят по кошельку родителей.

Цены зависят от региона. Например, в Москве или Санкт-Петербурге образ девушки обойдется примерно в 20 тысяч рублей, не считая расходов на макияж и прическу. Траты на наряд юноши немного скромнее — приблизительно 18 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

Как одеть выпускника бюджетно

«Если говорить о нарядах на выпускной как вложение, то выгоднее покупать всегда не готовый комплект одежды, а собирать его из кусочков», — посоветовала Лисица.

Например, в случае молодого человека это может быть нейтрального цвета костюм, белая футболка. Можно даже купить отдельно брюки и жакет, чтобы в будущем разбивать их на разные образы.

Terence Baelen/Keystone Press Agency
Фото: Terence Baelen/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Акцент можно сделать на обувь, более яркую, молодежную. Есть вариант добавить аксессуар, например цепочки, сережки. Можно креативно подать стрижку или прическу, в них финансово вложиться, чтобы область лица и „портретная зона“ стали максимально заметны. Тогда есть шанс избежать больших расходов», — добавила имиджмейкер.

Стилист порекомендовала не покупать платье. Вместо этого можно приобрести красивый топ или вечернюю футболку, расшитый стразами корсет. Образ дополнят юбка или вечерние шелковые брюки.

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Балетная пачка, кеды и футболка. Лучшие образы на выпускной бал — 2024

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