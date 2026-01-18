Праздничный обман. Аферисты начали ловить пенсионеров на доплаты к Новому году

Телефонные аферисты начали звонить пенсионерам от лица районных чиновников, выспрашивая личные данные и обещая им якобы положенные награды и праздничные доплаты к Новому году. ТАСС ознакомился с новой мошеннической схемой, изучив материалы МВД России.

По данным ведомства, сначала пенсионеру звонят неизвестные якобы от имени представителей районной администрации.

«Они утверждают, что ему положены награды и праздничная доплата к Новому году. При этом для подтверждения личности нужно сказать номер СНИЛС, что не ожидающий обмана человек и делает», — говорится в материале.

После этого в игру вступает «представитель ФСБ». На этом этапе пожилому человеку начинают угрожать. Псевдосиловик стремится убедить пенсионера, что его личные данные попали в руки мошенников, а те использовали их для финансирования ВСУ.

Затем «представитель ФСБ» убеждает пенсионера обналичить все свои накопления в банке и задекларировать. Только так якобы он сможет избежать уголовной ответственности за госизмену. Если жертва выполнит требования псевдосиловиков, то лишится денег.

В начале 2026 года аферисты начали применять в своих схемах сценарии с угрозами блокировки счетов из-за нововведений ЦБ. Доверчивым россиянам, как и всегда, предложат псевдопомощь с переводом денег на какой-нибудь безопасный счет.