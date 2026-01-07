Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счетов

Злоумышленники стали применять в мошеннических схемах сценарии с угрозами заблокировать счета из-за нововведений Центробанка. Об этом со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта сообщило РИА «Новости» .

Мошенники под видом сотрудников банка или «Госуслуг» в разговоре с жертвами упоминают, что ЦБ ввел с 1 января шесть дополнительных признаков подозрительных операций. После этого они пытаются убедить собеседника подтвердить номер телефона.

Также набирает популярность схема, когда преступники внушают жертвам, что их счет заблокировали из-за новых правил. Чтобы снять ограничения, они требуют перевести деньги на «безопасный счет» или назвать код подтверждения.

«Граждане, не разобравшиеся в тонкостях правил, легко поддаются на провокацию „специалиста“, предлагающего псевдопомощь», — отметили в «Мошеловке».

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что аферисты стали обманывать россиян под предлогом установки обновлений или необходимости якобы верификации в мессенджере. В результате пользователи теряют доступ к аккаунту или отдают мошенникам деньги.