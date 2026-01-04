Православным запретили поздравлять друг друга с годом Лошади

Восточный календарь не соответствует христианскому учению, поэтому верующим не следует поздравлять друг друга с годом Лошади. Об этом сообщил в своем блоге рязанский священник Дмитрий Фетисов.

Он показал предновогоднее СМС от прихожанина с упоминанием года Огненной Лошади. В ответ Фетисов объяснил, что с тем же успехом можно поздравить православного священника с Ханукой или Курбан-байрамом.

«Друзья мои, не делайте так. Мы с вами верим, что миром управляет Божий промысел и воля каждого из нас. А не обожествленные в азиатских пантеистически-языческих культах звезды», — объяснил он.

Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол выступил с напутствием на 2026 год. Он призвал россиян сосредоточиться усилия на поиске дружбы со всеми народами мира — как Азии, так и Запада.