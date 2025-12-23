Верховный шаман России обратился к нации с неожиданным советом

Шаман Кара-оол Допчун-оол: россиянам нужно найти путь дружбы со всеми народами

Россиянам в новом году следует найти путь дружбы со всеми народами мира, включая как азиатские, так и западные страны. Такое пожелание высказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол в преддверии праздника в интервью РИА «Новости» .

«С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», — подчеркнул Допчун-оол.

Он считает, что россиянам необходимо наладить дружеские связи со всеми народами мира.

Кара-оол Допчун-оол является главой кызыльской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен». Он стал первым верховным шаманом России после избрания на всероссийском съезде в 2018 году.

Ранее Кара-оол Допчун-оол направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину официальное обращение с просьбой включить шаманизм в число традиционных религий в стране.