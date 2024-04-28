Православным христианам объяснили, является ли грехом желание попасть в рай | 360°

Общество 28 апреля 2024, 18:12 Православным христианам объяснили, является ли грехом желание попасть в рай Священник Бабыкин объяснил, является ли грехом желание попасть в рай РИА «Новости»

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По православному учению, Царство Божье находится внутри человека, поэтому нет греха в том, чтобы стремиться попасть в рай. Об этом в статье на своем канале на платформе «Дзен» написал священник Николай Бабыкин.

«Слова Христа указывают на внутреннюю природу и присутствие духовной реальности Царства Божьего в людях», — подчеркнул богослов.

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Он привел цитаты из священных для христиан книг, которые подтверждают эту мысль.

Бабыкин добавил, что православным христианам нельзя впадать в уныние. Они должны стремиться обрести душевную гармонию внутри себя, тем самым, приблизившись к раю.

В Русской православной церкви предложили сделать несколько дней Страстной недели государственными выходными. Но этот вопрос должны поддержать сами верующие, пояснили в РПЦ.