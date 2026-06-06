Православные встретят двойной церковный праздник 6 июня

В субботу, 6 июня, православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской и Отдание Пятидесятницы. Также в этот день верующие вспоминают Симеона Столпника на Дивной горе.

Отдание Пятидесятницы завершает связанный с Троицей праздничный период. В храмах в последний раз исполняют молитвы и песнопения праздника, посвященного сошествию Святого Духа.

К святой Ксении Петербургской традиционно обращаются с просьбами о поддержке в воспитании детей, помощи в сложных обстоятельствах, мире в доме и семейном счастье.

В народной традиции 6 июня называют Шиповниковым или Симеоновым днем. Предки связывали дату с цветением шиповника и считали его главным признаком наступления летнего тепла.

Согласно поверьям, в этот день не рекомендуется давать или брать деньги в долг, жаловаться на жизнь и ссориться. Нежелательным считается начало важных новых проектов, крупные расходы и дальние поездки.

Ранее россиянам назвали особую молитву перед Владимирской иконой Божией Матери.