Православные христиане отметят 28 июля День крещения Руси

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное религиозное событие — День крещения Руси. Об истории и традициях этого праздника рассказала обозреватель «Известий» Алена Светунькова.

Князь Владимир провозгласил христианство на Руси в 988 году, однако точной даты этого события нет, так как оно не могло состояться за один день. Первое массовое крещение народа прошло в Киеве, отметила Светунькова. По ее словам, православная церковь решила отмечать праздник именно 28 июля, потому что в этот день вспоминают святого князя Владимира.

Он хотел связать славян-язычников одной верой, поэтому заинтересовался верованиями других государств. Правитель, согласно «Повести временных лет», пригласил иностранных послов и в итоге выбрал в качестве государственной религии православие. Огромное впечатление на него произвела служба в храме Святой Софии в Константинополе. Еще одной причиной решения князя стал тот факт, что Киевская Русь поддерживала с Византией тесные связи.

В честь Дня крещения Руси в храмах совершаются богослужения, а в полдень прозвенят церковные колокола во всех российских городах. Обозреватель добавила, что в этот день нельзя злоупотреблять едой и спиртным, плакать, много работать и впадать в уныние.

Ранее в преддверии Дня крещения Руси в божественных литургиях в подмосковных храмах поучаствовали сотрудники Росгвардии. Они помолились за упокой погибших при исполнении служебного и воинского долга.