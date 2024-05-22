Православные 22 мая отметят Николин день

Православные сегодня отмечают Николин день. Этот праздник — день памяти святого Николая Чудотворца, прообраза Деда Мороза. Поэтому отмечать его надо по-доброму: помогать ближним и не обижать слабых.

В православном календаре два праздника, посвященных Николаю Чудотворцу: Никола Зимний (19 декабря) и Никола Вешний (22 мая). В конце весны православные отмечают день Перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар.

Верующие просят Святителя Николая о здоровье, справедливости и заступничестве. Святой считается покровителем путников и детей.

В Николин день стоит посетить храм и поставить свечку в память о Чудотворце. Кроме того, в этот день надо стараться совершать добрые поступки — например, раздавать милостыню нищим. А вот обижать слабых нельзя. Запрещается кричать на детей, бить животных и убивать пауков.

В Николин день на Руси устраивали праздники для детей и гулянья для взрослых. В этот день принято было посещать баню. А если с утра умыться росой, то считалось, что весь год будет веселым.

Ранее священнослужитель Савченко рассказал, о чем молятся Николаю Чудотворцу.