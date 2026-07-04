Правоохранители нагрянули с рейдом в петербургский клуб Cabaret

Петербургские силовики ворвались в клуб Cabaret для проверки на ЛГБТ-пропаганду

Правоохранители ночью с 3 на 4 июля провели оперативные мероприятия в ночном клубе* Cabaret в Санкт-Петербурге из-за продозрению в публичной ЛГБТ* -пропаганде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что у участников вечеринки на Разъезжей улице искали запрещенные вещества, а также проверили документы для проверки возраста.

По словам источника, причиной рейда стали выявленные случаи заражения оспой обезьян при однополых контактах* посетителей клуба в приватных комнатах. Также он отметил, что в социальных сетях заведение называло себя самым большим гей*-клубом в России».

Представитель правоохранительных органов добавил, что силовики устанавливают личности организаторов вечеринки, которым грозит административный протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире сложилась тяжелая ситуация с оспой обезьян. При этом в России рисков распространения болезни нет.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.