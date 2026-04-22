Попова заявила о росте случаев заражения оспой обезьян в мире

Попова исключила риски для распространения оспы обезьян в России

Рисков для распространения оспы обезьян в России нет, несмотря на тяжелую ситуацию в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости» .

«Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию, безусловно. <…> Сегодня риска распространения оспы обезьян нет», — пояснила Попова.

Она добавила, что Роспотребнадзор выявляет каждый случай и оперативно принимает меры.

Ранее ученые из Индии обнаружили, что геном вируса оспы обезьян изменился: он мутировал и научился обходить иммунную защиту, чтобы проникать в организм человека. Это делает его распространение более легким, однако облегчает тяжесть болезни.

В начале апреля оспу обезьян обнаружили у одного пациента в домодедовской больнице. У контактировавшего с ним человека анализ на вирус оказался отрицательным.