Правнук Сталина отказался посетить парад Победы в Москве

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили отказался посетить парад Победы в Москве. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал он.

Джугашвили заявил, что не собирается принимать участие в акции «Бессмертный полк».

Ранее визит на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва. В мае лидер южноамериканского государства также проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

О визите президента Бразилию в Москву сообщил его помощник по международным делам Селму Аморим. После этого глава государства отправится в Китай.