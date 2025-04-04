Правнук Сталина отказался посетить парад Победы в Москве

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили отказался посетить парад Победы в Москве. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал он.
Джугашвили заявил, что не собирается принимать участие в акции «Бессмертный полк».
Ранее визит на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва. В мае лидер южноамериканского государства также проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
О визите президента Бразилию в Москву сообщил его помощник по международным делам Селму Аморим. После этого глава государства отправится в Китай.
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