Президент Бразилии Лула да Силва в мае приедет в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать в мае в Россию. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селму Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo .

«Президент Лула да Силва приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным», — отметил Аморим.

По окончанию визита в Москву Лула да Силва намерен нанести визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Помощник президента подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Бразилия никому не подчиняется.

О своем согласии приехать на празднование 80-летия Победы Лула да Силва сообщил еще в январе. Об этом бразильский лидер заявил в беседе с Путиным.

Си Цзиньпин также примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве.