Президент Бразилии Лула да Силва в мае приедет в Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать в мае в Россию. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селму Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.
«Президент Лула да Силва приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным», — отметил Аморим.
По окончанию визита в Москву Лула да Силва намерен нанести визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Помощник президента подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Бразилия никому не подчиняется.
О своем согласии приехать на празднование 80-летия Победы Лула да Силва сообщил еще в январе. Об этом бразильский лидер заявил в беседе с Путиным.
Си Цзиньпин также примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве.