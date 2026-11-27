Правительство России введет временное ограничение на вывоз гречихи из страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Запрет вступит в силу по истечении суток после официального опубликования документа и будет действовать в течение полугода. Решение приняли для поддержания ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

Ограничение не будет распространяться на гречиху, которую вывозят из страны в государства — члены Евразийского экономического союза, а также на партии, предназначенные для гуманитарной помощи иностранным государствам. Также исключениями станут поставки в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее стало известно, что запрет на экспорт авиакеросина из России продлили до конца марта 2027 года. Ограничения касаются и топлива, приобретенного на биржевых торгах и авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.