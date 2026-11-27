Правительство продлило запрет на вывоз керосина из страны до 31 марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения касаются в том числе топлива, приобретенного на биржевых торгах и авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений. Решение о запрете приняли в качестве меры для поддержания надежного и бесперебойного обеспечения горючим внутреннего рынка.

«Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. Действие предыдущего аналогичного запрета, начавшееся в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября 2026 года», — уточнили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак рассказал, что недостаток топлива в стране восполняют благодаря поставкам из-за рубежа. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию на рынке энергоносителей как нормальную, но подтвердил, что есть дефицит отдельных объемов нефтепродуктов.