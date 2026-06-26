Правила сделок с недвижимостью изменятся в России с 1 июля

Сделки с недвижимостью с 1 июля можно побудет подтверждать лицом и голосом

Сделки с недвижимостью с 1 июля в России можно будет оформлять в электронном виде с помощью биометрической идентификации. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации. <…> В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса», — отметил депутат.

Чтобы провести сделку дистанционно, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные. Биометрия в этом случае не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а дополняет ее как еще один уровень проверки. В Госдуме данное изменение сочли своевременным, биометрия может стать дополнительным барьером против мошенников.

Мособлдума ранее предложила ввести обязательное нотариальное заверение для сделок с недвижимостью между физическими лицами.