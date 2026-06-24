Мособлдума предложила обязать физлиц заверять нотариально сделки с недвижимостью

Мособлдума предложила ввести обязательное нотариальное заверение для сделок с недвижимостью между физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Мера направлена на минимизацию рисков и защиту имущественных прав, особенно на фоне недавней волны событий с имущественными сделками», — заявил председатель парламента Игорь Брынцалов.

Сейчас это остается на усмотрение сторон. Нотариус же, по словам Брынцалова, имеет больше возможностей проверить информацию и оценить документы, а также сможет помочь добросовестному покупателю в суде. Шанс потерять честно купленное жилье при нотариальном заверении близок к нулю, подчеркнул он.

При этом услуги адвоката в суде или риелтора обойдутся намного дороже. Инициативу отправят в Госдуму.