ФАС опровергла сообщения об июльской индексации тарифов ЖКХ

Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не соответствовали действительности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

«Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — уточнили в ФАС.

Кроме того, если в регионах будут выявлены нарушения, то служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов.

Ранее на сайте ведомства сообщали о результатах совместной проверки ФАС и Генпрокуратуры России тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах страны. Проверяющие выявили четыре миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявил, что необходимо контролировать тарифы в системе ЖКХ, чтобы они «не задирались».