Глава WB Ким: правда и закон в деле о слиянии активов с Russ на моей стороне

Арбитражный суд Московской области принял сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле по иску бывшего мужа Владислава Бакальчука об объединении активов WB и Russ. Предпринимательница в Telegram-канале заявила, что правда находится на ее стороне.

«И быть не могло по-другому. Решение о нашем объединении приняли владельцы, РВБ учредили в июле, а ФАС согласовала сделку уже в сентябре. Понимаю, что проще сотрясать воздух, чем реально трудиться. Поэтому, чтоб там ни говорил истец с 1%, знаю точно — закон и правда на моей стороне», — написала она.

Бакальчук назвал решение возмутительным и заявил о готовности подать апелляцию.

«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию „РВБ“. Решение незаконное, возмутительное и абсолютно нас устраивающее нас. Мы подаем апелляцию, уверен, в вышестоящей инстанции справедливость восторжествует», — отметил он.

Ранее Ким высмеяла версию Бакальчука, что за их разводом и слиянием с компанией Russ стояла романтическая история.