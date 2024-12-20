«Правда на моей стороне». Татьяна Ким — о победе по иску о слиянии активов WB и Russ
Глава WB Ким: правда и закон в деле о слиянии активов с Russ на моей стороне
Арбитражный суд Московской области принял сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле по иску бывшего мужа Владислава Бакальчука об объединении активов WB и Russ. Предпринимательница в Telegram-канале заявила, что правда находится на ее стороне.
«И быть не могло по-другому. Решение о нашем объединении приняли владельцы, РВБ учредили в июле, а ФАС согласовала сделку уже в сентябре. Понимаю, что проще сотрясать воздух, чем реально трудиться. Поэтому, чтоб там ни говорил истец с 1%, знаю точно — закон и правда на моей стороне», — написала она.
Бакальчук назвал решение возмутительным и заявил о готовности подать апелляцию.
«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию „РВБ“. Решение незаконное, возмутительное и абсолютно нас устраивающее нас. Мы подаем апелляцию, уверен, в вышестоящей инстанции справедливость восторжествует», — отметил он.
Ранее Ким высмеяла версию Бакальчука, что за их разводом и слиянием с компанией Russ стояла романтическая история.