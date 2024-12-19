Бакальчуку отказали в передаче активов Wildberries в РВБ

Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

Дополнительных данных собеседник агентства не предоставил, указав, что процесс проводился в закрытом формате. Официальной информации по этому делу пока не поступало.

В октябре этого года Бакальчук подал иск, в котором попросил признать сделки по отчуждению 24 юридических лиц в пользу ООО «РВБ» недействительными и вернуть их Wildberries. Он также пытался оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru.

Решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким высмеяла версию своего супруга Владислава Бакальчука, что за разводом и слиянием с компанией Russ стояла романтическая история.