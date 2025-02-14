Праправнук Пушкина захотел посмотреть новый фильм про знаменитого родственника

Александр Александрович Пушкин, 82-летний праправнук российского поэта Александра Пушкина, выразил желание посмотреть новую картину про родственника с Юрой Борисовым в главной роли. Об этом он рассказал 360.ru.

«Мне в первый раз рассказали про фильм неделю назад, до этого ничего не слышал про него. Историю „Пророка“ я не знаю. Мне было бы интересно посмотреть этот фильм и дать свое мнение. Я всегда интересуюсь тем, что снимают про Александра Сергеевича», — сказал он.

Александр Александрович отметил, что ничего не знает про исполнителя главной роли Борисова, поскольку живет в Брюсселе, где ему с трудом удается следить за информационной повесткой на родине.

«У нас действовал фонд Пушкина, чтобы помогать детям, больным раком. Но из-за санкций мы теперь ничего не можем делать. В конце прошлого года был в Москве и Санкт-Петербурге, очень трудная и утомительная поездка получилась», — добавил праправнук поэта.

Фильм «Пророк» вышел в прокат с 14 февраля. Ранее в рамках промокомпании Борисов в образе Пушкина раздавал цветы в московском метро.