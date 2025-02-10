Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро

Фото: РИА «Новости»

Номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов принял участие в необычной акции. Он появился в столичном метро в образе Александра Пушкина, сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в Telegram-канале.

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написала она.

Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина — дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.

В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.

Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.

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