11 февраля 2025 19:25 «Пророк» 2025 года. О чем новый фильм с Юрой Борисовым в главной роли Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в прокат 14 февраля 0 0 0 Фото: Актер Юра Борисов. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press Культура

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На большие экраны выходит российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль сыграл номинированный на премию «Оскар» актер Юра Борисов, чье имя не перестает мелькать в новостях. Что известно о новой ленте, когда и где ее можно будет посмотреть — в материале 360.ru.

Фильм «Пророк» 2025 Дата выхода Киноистория о «солнце русской поэзии» Александре Пушкине выйдет в прокат в День всех влюбленных — 14 февраля 2025 года. Билеты на премьеру уже можно приобрести на сайтах кинотеатров. Сюжет Судя по тизерам и трейлерам, великий русский поэт предстанет перед зрителями таким, каким он был при жизни, — бунтарем, любимцем женщин и восходящей звездой. По словам Юры Борисова, Пушкина удалось показать как человека со своими пороками, страстями, но жаждущим быть счастливым. Сюжет начинается с обучения Пушкина в лицее, в этих сценах поэта сыграл 17-летний актер Кай Гетц: юноша ввязывается в драку и получает первый шрам, затем удивляет Гавриила Державина, который буквально благословляет его.

Взрослый Пушкин, которого играет уже Борисов, оказывается на балу княгини Голицыной, где вместо «Лукоморья» взял на себя смелость прочитать «Вольность». Тем самым он обращает на себя внимание Василия Жуковского и всех дам. Позднее именно Жуковский попытается вразумить Пушкина, так как тот слишком рьяно увлекается романтическими связами. Коллега же видит в Александре Сергеевиче настоящий талант к писательству, призывает торопиться создавать. И Пушкин делает это, воспевая Бориса Годунова, создавая бессмертного «Евгения Онегина», но прерываясь на ссылки, романы. Фильм заканчивается роковой дуэлью с Дантесом.

Кто сыграл в «Пророке» Картина о самом известном русском поэте собрала не только восходящих звезд отечественного кино, но и давно зарекомендовавших себя актеров. Помимо Борисова и Каца, в фильме снялись: Алена Долголенко — жена поэта Наталья Николаевна Гончарова;

Светлана Ходченкова — княгиня Голицына;

Роман Васильев — друг Пушкина Константин Карлович Данзас;

Илья Виногорский — друг Пушкина Иван Пущин;

Аня Чиповская — графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова;

Флориан Десбьендра — последний дуэлянт Пушкина Жорж Шарль Дантес;

Илья Любимов — писатель и поэт Василий Андреевич Жуковский;

Евгений Шварц — Николай I;

Сергей Гилев — цензор Александр Христофорович Бенкендорф.

Фото: Алена Долголенко / РИА «Новости» 1/9 Фото: Кай Гетц / РИА «Новости» 2/9 Фото: Роман Васильев / РИА «Новости» 3/9 Фото: Илья Виногорский / РИА «Новости» 4/9 Фото: Komsomolskaya Pravda/ Аня Чиповская / Global Look Press 5/9 Фото: Евгений Шварц / РИА «Новости» 6/9 Фото: Сергей Гилев / РИА «Новости» 7/9 Фото: Илья Любимов / РИА «Новости» 8/9 Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ Светлана Ходченкова / Global Look Press 9/9

Где снимали новый фильм о Пушкине «Пророк» Съемки «Пророка» начались в августе 2023 года в Павловске под Санкт-Петербургом. В сентябре часть фильма сняли на киностудии «Мосфильма». Отдельные сцены воссоздали в Юсуповском, Мраморном и Строгановском дворцах, музее-квартире Пушкина на Мойке, 12. Еще создатели картины задействовали локации, связанные с жизнью поэта: Дворцовые конюшни в Петергофе;

Павильон Роз в Павловском парке;

Усадьба Знаменка;

Госархив ВМФ;

Двор Государственной академической капеллы;

Музей-квартира Л. Н. Бенуа;

Академия художеств имени Ильи Репина;

Дом архитектора (особняк А. А. Половцова);

Библиотека Бестужевских курсов;

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Съемки завершились в феврале 2024 года.

Фото: Премьера фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» в Москве / РИА «Новости» 1/2 Фото: Премьера фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» в Москве / РИА «Новости» 2/2

Режиссером выступил Феликс Умаров. Для российского кинематографа это новое лицо: 30-летний Умаров снял лишь сериал «Домашнее поле» и короткометражку «Эдем». Он участвовал в создании других отечественных картин, но в качестве сценариста и оператора. Например, успел поработать с Юрой Борисовым на съемках фильма «Серебряные коньки». Продюсерами проекта стали Петр Ануров, Вадим Верещагин и Григорий Стоялов. Сценаристы — Василий Зоркий и Андрей Курганов, оператор — Михаил Хасая, композитор — Райан Оттер. Производством занялась студия «Централ Партнершип».

Фото: Режиссер Феликс Умаров / РИА «Новости»

Дата выхода фильма стала удачным стечением обстоятельств для продвижения, ведь меньше месяца назад Юру Борисова номинировали на главную кинопремию мира «Оскар» за роль второго плана. Он сыграл русского парня по имени Игорь в драме «Анора». Естественно, вместе с интересом к Борисову вырос запрос на фильмы с его участием. В том числе в фокус внимания попал «Пророк», который так кстати выйдет в середине февраля — за две недели до церемонии вручения американской кинопремии. Да и сам Борисов в многочисленных интервью напоминал о выходе фильма о Пушкине. Вчера на станции метро «Пушкинская» в Москве исполнитель главной роли появился в образе поэта, дарил москвичкам и гостьям столицы красные розы и свое внимание. Некоторым даже удалось поцеловать актера.

По жанру «Пророк» близок к мюзиклу: к примеру, герой Борисова будет петь. Специально для этого артист брал уроки вокала. Вообще, идея сделать фильм о Пушкине с музыкальной составляющей пришла продюсеру Петру Анурову, когда он увидел мюзикл «Гамильтон» в Лондоне, рассказывающий о первых президентах США. «Все это — в смешении с R’n’B-музыкой, а сами актеры читают рэп. Президентов Америки играют темнокожие артисты, хотя исторические личности, естественно, были белые. Тогда у меня и мелькнула мысль: может, такой подход и есть ключ к тому, как рассказать историю Пушкина не пыльно и не скучно», — рассказал Ануров «Известиям». О выборе Борисова на роль поэта создатели фильма сказали коротко: да, внешне он не то чтобы похож на Пушкина, но важно другое — внутренний драйв и талант.